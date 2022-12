Melacotogna Vini e Affini l’enoteca salentina che fa cultura e formazione

Al tradizionale acquisto del vino si affiancano servizi di consulenza e promozione della cultura enogastronomica

Salve (Le), 14 dicembre 2022. In quello che dalla comunità locale è conosciuto come il “Capo di Leuca”, l’anima più selvaggia e intrigante del Salento meridionale, incrocio di correnti, colori e antiche civiltà, precisamente nel centro storico di Salve, borgo altamente turistico della provincia di Lecce, c’è un’enoteca davvero singolare, che prende il suo nome da uno dei frutti più antichi di Puglia: Melacotogna Vini e Affini. Specializzata in servizi di consulenza e promozione della cultura enogastronomica, Melacotogna Vini e Affini è un luogo dal fascino antico, ubicato in un vecchio palazzo cinquecentesco, dove è possibile trovare non solo un’accurata selezione di vini locali e nazionali, con un focus sui vini naturali, ma anche e soprattutto una winespecialist che, con cura e professionalità, accompagna il cliente in un vero e proprio viaggio alla scoperta del vino. Sì, perché Giovanna Pepe, titolare dell’attività, professionista appassionata del settore, ha una vocazione ben precisa: fornire ai clienti tutti gli strumenti necessari per fare acquisti consapevoli. “Nella mia enoteca la vendita è rigorosamente declinata in chiave divulgativa ed esperienziale: lo scopo è seminare nozioni, raccontare a chiunque, esperti e non, la storia delle aziende e le caratteristiche dei vini, così da incentivare tout court la crescita del mio territorio”, commenta la titolare. Che siano turisti o abitanti del posto, chi acquista un vino da Melacotogna avrà a disposizione dunque una “personal sommelier”, che li guida nella scelta della bottiglia perfetta.

Consulenze professionali incentrate sulla redazione di carte vini per bar, ristoranti o strutture ricettive, degustazioni, eventi in loco o in giro per il Salento, corsi di avvicinamento al vino, solo per citare alcuni dei servizi offerti dall’enoteca salentina.

In particolare, le degustazioni proposte da Melacotogna sono di due tipologie. Le prime, a numero chiuso, si presentano come delle vere e proprie masterclass rivolte a piccoli gruppi di wine lovers che, assistendo a frizzantissime lezioni interattive, dedicate a vini, uve e territori, approfondiscono argomenti specifici come vinificazione, tecniche di degustazione con esame visivo, olfattivo e gustativo, abbinamento cibo-vino e molto altro. Le seconde hanno uno stile più pop e sono aperte al pubblico: dedicate alla scoperta delle aziende, le degustazioni conviviali ospitano spesso il produttore che, insieme a Giovanna, racconta storia e caratteristiche della propria azienda. In entrambi i casi le degustazioni, utilizzando metodi coinvolgenti, hanno l’obiettivo di ampliare il pubblico di consumatori consapevoli ed informati, così da farli approcciare al mondo dell'enogastronomia in modo autonomo.

Non mancano mini corsi formativi rivolti al personale di sala per fornire una preparazione di base in materia di presentazione e servizio del vino, a chi muove i primi passi nel settore della ristorazione, così come degustazioni a tema, anche a domicilio, e consulenze per l'organizzazione di eventi enogastronomici.

“Per me raccontare è gratificante. Narrare storie di vino, non solo alla gente del posto, ma anche ai forestieri, mi rende felice perché mi piace che chi varca la soglia della mia enoteca ne esca arricchito di una nuova esperienza e con la voglia di saperne di più”, conclude Giovanna Pepe.

Un altro tratto distintivo di Melacotogna Vini e Affini è senz’altro la maniacale attenzione verso la regalistica wine e food, curata sempre nel minimo dettaglio. Si può scegliere fra bottiglie di vino selezionate da cantine come L'Astore Masseria, Vitivinicola Marulli, L'Archetipo, Caiaffa, Rosa del Golfo, Cantina Coppola, Giara, Torre Ospina, solo per citarne alcune locali. Bottiglie acquistabili come idee regalo, in scatole sempre nuove, originali e sostenibili oppure in confezioni regalo dove sono abbinabili a paste e sottoli della migliore tradizione gastronomica salentina. Oltre al vino, l’enoteca salentina propone spumanti, champagne, distillati, cioccolato selezionatissimo, come Cioccolato Maglio, Babbi 1952, Amedei Toscana e Giraudo. Che si tratti dunque di regalistica aziendale, bomboniere per cerimonie o semplici regali di compleanno, Melacotogna Vini e Affini sa come creare una confezione regalo che stupisca, con una particolare attenzione al periodo di Natale, che è ormai alle porte, dove l’enoteca si rifornisce di prodotti dolciari extra, come: panettoni artigianali, pandori, torroni e tante altre ricercatissime prelibatezze dolciarie salentine e non.

