Tornare nuovamente alla Casa Bianca come first lady? "Mai dire mai". Melania Trump oggi lascia così intendere che suo marito Donald Trump potrebbe essere rieletto presidente degli Stati Uniti, se deciderà di presentarsi alle elezioni del 2024. L'ex presidente ha più volte fatto capire che potrebbe farlo, senza però dare nessuna chiara indicazione.

"Penso che abbiamo ottenuto molti risultati nei quattro anni di amministrazione Trump", ha detto Melania a Fox News, nella sua prima intervista da quando ha lasciato la Casa Bianca. L'ex first lady ha poi parlato dei suoi "progetti Nft" nel campo dell'arte digitale, venduti in criptovaluta, l'ultimo dei quali "The MetaRose" è una rosa blu animata.

In genere le ex first lady creano organizzazioni benefiche in loro nome e Melania Trump ha ripetuto che "parte dei proventi" verranno donate per i bambini in affido. Ma ancora una volta non ha chiarito né la somma, né chi saranno esattamente i beneficiari. Al momento s'ignora quanto abbia finora guadagnato con questo progetto iniziato nel 2021, mentre la Cnn ricorda che il primo lotto di Nft da lei messi in vendita all'inizio dell'anno non ha raggiunto la base minima d'asta di 250mila dollari.

Melania, che da ex modella ha sempre curato molto l'immagine e l'abbigliamento da first lady, ha anche commentato il fatto di non essere mai comparsa sulla copertina di Vogue, mentre era alla Casa Bianca. La tradizione, che non è stata rispettata con lei, è stata ripresa con l'attuale first lady, Jill Biden. "Sono prevenuti, hanno chi gli piace e non gli piace, è così ovvio", ha affermato. "Penso sia triste quel che succede, se veramente lo si vede in profondità", ha infine affermato, rispondendo ad una domanda sulla presidenza di Joe Biden. "Penso che molta gente stia lottando e soffrendo, anche con quello che succede nel mondo. Quindi è triste da vedere e spero cambi rapidamente", ha commentato.