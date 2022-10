Melatonina colloidale per favorire il ritmo circadiano: alla Hydromed di Schio, Flavio Faccin guarda al futuro

Vicenza, 3 Ottobre 2022. Alla Hydromed di Schio, in Provincia di Vicenza, il Ceo Flavio Faccin, ha avviato la produzione di Melatonina Colloidale pura per offrire un’autorevole alternativa alle cure di contrasto dell’insonnia, disturbo del sonno, cambi di luce, difficoltà nel superamento del jet lag e stabilizzazione dei ritmi circadiani.

“È oramai stato indagato in maniera approfondita l’inevitabile diminuzione delle funzionalità dell’epifisi - la ghiandola che produce melatonina – con l’avanzare dell’età”, spiega Flavio Faccin di Hydromed, “questo significa che una diretta ripercussione nella qualità del sonno è continuamente evidente con l’avanzare dell’età”.

Proprio in questi termini, sono stati analizzati negli studi medici sul tema, tutta una serie di disturbi che infastidiscono ed alterano i ritmi circadiani dell’essere umano. L’importanza di quest’ultimi ha proiettato gran parte della ricerca medica e del settore ricerca biotech nella medesima direzione.

“Pare dare un’idea di quanto importanti siano gli orologi circadiani basti pensare alle due ricerche condotte dalla Weill Cornell Medicine”, spiega il Ceo Flavio Faccin, “che hanno compreso come l’interruzione degli orologi circadiani, che mantengono il corpo e le sue cellule coinvolti nel ciclo giorno-notte di 24 ore, abbiano un ruolo fondamentale nell’aumento di peso, solo per dare soltanto una brevissima idea in merito alla loro importanza”.

È stato infatti rilevato che lo stress causato dalla somministrazione cronica di ormoni dello stress, glucocorticoidi, e dell’alterazione del normale ciclo giorno-notte, innesca un meccanismo protettivo circostanziato che aumenta direttamente la crescita delle cellule adipose.

Il sonno è tutto. I ritmi circadiani seguono ed influenzano direttamente l’equilibrio e la salute del corpo. “Sono dei veri e propri cicli di funzionamento quotidiano che consistono in vere e proprie variazioni cicliche che ogni giorno coinvolgono le nostre attività biologiche”, spiega Flavio Faccin della Hydromed da Schio.

“Non si tratta di fanta-medicina”, incalza il Ceo di Hydromed, “nel 2017, il premio nobel per la medicina, è stato assegnato a Jeffery C. Hall, Michael R. e Michael W. Young che hanno analizzato il meccanismo che regola questo speciale e labile ritmo biologico e come qualsiasi organismo vivente cerca di regolare questo ritmo con l’ambiente che lo circonda”.

Ed ecco che la ricerca avanzata di Hydromed sul tema, ha portato ad una nuova linea che va a rinforzare la ritmicità biologica degli organismi umani. “La melatonina colloidale pura è un prodotto composto da sole molecole di melatonina di altissima qualità”, spiega Flavio Faccin. “Il prodotto va ad offrire un ormone che viene prodotto dall’epifisi, andando a rinvigorire la capacità del nostro corpo di regolare il ritmo sonno-veglia”.

Direttamente a beneficio dei ritmi circadiani per implementare l’attenzione ed il wellness durante la giornata e favorire la capacità di addormentarsi dell’individuo. “Favorisce il rilassamento ed aiuta ad addormentarsi prima e meglio”, spiega Flavio Faccin.“Stress, preoccupazioni, stili di vita frenetici e molti altri problemi possono rendere il riposo difficile se non addirittura impossibile, andando ad alterare irrimediabilmente il ciclo circadiano dell’individuo”.

Con la linea alla melatonina colloidale pura si contribuisce dunque alla stabilizzazione del rilassamento a contrasto dell’insonnia, disturbi del sonno, disfunzionalità ipofisarie, cambi di luce e jet lag.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl