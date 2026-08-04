Melissa Bertolotti è giornalista professionista iscritta all'Ordine dei giornalisti professionisti del Lazio dal 1997. Inizia a lavorare a La Provincia Pavese per poi spostarsi al Gruppo Finegil-L'Espresso. Collabora con diversi quotidiani, come La Repubblica, settimanali, come l'Espresso, riviste, come Elle, e siti Internet, come il portale web Kataweb.

Dal 2003 lavora nel gruppo Adnkronos, prima in Aki Adnkronos International e ora nella redazione Esteri. Segue la Farnesina e si occupa di approfondimenti e interviste.