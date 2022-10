Meloni a Berlusconi: "La lista? Manca che non sono ricattabile"

Come replica ai giudizi espressi da Silvio Berlusconi? "A quell'elenco mancava un punto, che non sono ricattabile''. Lasciando Montecitorio Giorgia Meloni risponde cosi al leader di Forza Italia che in un foglio aveva definito la presidente di Fratelli d'Italia 'supponente, prepotente, arrogante e offensiva'.

Quindi, replicando alle critiche di Enrico Letta sull'elezione di Lorenzo Fontana a presidente della Camera, Meloni sottolinea: "E' interessante questa sinistra che ci parla di rispetto delle istituzioni ma è un rispetto che vale solo se le rappresentano loro, è un'idea curiosa di democrazia che però abbiamo già sperimentato".