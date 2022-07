Meloni a Formigli: "Penosa propaganda su morte Alika, sciacallo"

"Prima di usare la morte del povero Alika per la tua penosa propaganda, non potevi almeno esprimere solidarietà alla famiglia? Come puoi verificare, io la mia condanna verso questo brutale omicidio l’ho espressa e subito. Sciacallo". Dura replica sulla sua pagina Fb di Giorgia Meloni, a un post di Corrado Formigli, sulla tragica morte di Alika. Queste le parole sui social del conduttore di 'Piazza Pulita': ''Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di Salvini e Meloni''.