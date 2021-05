Meloni a Salvini: mai detto no a candidati, serve riunione

Giorgia Meloni, a quanto apprende l'AdnKronos, ha chiesto al leader della Lega, Matteo Salvini, di riunire il tavolo del centrodestra "per definire i candidati" per le prossime amministrative. Dopo le dichiarazioni di ieri, con Salvini che, ospite di 'Porta a Porta', ha chiesto a Meloni di "fare un nome per Roma", la leader di Fdi, avrebbe mandato un messaggio al leghista.

Meloni, a quanto risulta all'AdnKronos, avrebbe anche sottolineato al leader del Carroccio di non aver detto mai alcun no sulle candidature, chiedendo quindi un chiarimento formale - un tavolo ufficiale del centrodestra - sulla vicenda dei candidati del centrodestra, a partire da Roma e Milano.

Nei prossimi giorni ci sarà una riunione di centrodestra, con i responsabili enti locali dei partiti, sul tema elezioni amministrative. E' quanto trapela da fonti della Lega. "L’obiettivo - sottolineano le stesse fonti - è trovare nomi competitivi per i candidati sindaci, a partire da Milano e Roma, dove grande è il rammarico per i no che hanno portato al ritiro prima di Bertolaso e poi di Albertini, due candidati eccellenti. L’obiettivo rimane quello di vincere in tutte le città al voto, con un centrodestra unito e finalmente propositivo, a fronte di una sinistra divisa, litigiosa e inconcludente".