Meloni a Zelensky: "Italia sempre dalla parte dell'Ucraina"

Il ringraziamento via Twitter per gli auguri ricevuti dal presidente

"Molte grazie Zelensky. L'Italia è e sarà sempre dalla parte del coraggioso popolo ucraino che lotta per la sua libertà e per una giusta pace. Non sei solo!". Lo scrive su twitter il premier Giorgia Meloni, rispondendo al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che le aveva fatto le congratulazioni per l'incarico.

La leader di Fratelli d'Italia pubblica messaggi per ringraziare le figure istituzionali con cui è stata in contatto in queste ore. "Molte grazie Presidente Von der Leyen. Desiderosi e pronti a collaborare con voi per rafforzare la resilienza dell'Ue di fronte alle nostre sfide comuni", scrive Meloni a seguito della telefonata con la Presidente della Commissione Europea.

"Grazie Roberta Metsola, non vedo l’ora di continuare il proficuo dialogo iniziato a Bruxelles qualche mese fa. L’Italia farà la sua parte per un’Europa forte ed efficace nel rispondere alle sfide del nostro tempo. A presto!", twitta dopo il colloquio telefonico con la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola.