Meloni alla Camera: "In ritardo per il traffico"

"Mi scuso con il collega Giachetti e con l'Aula. Sono stata io a chiedere al presidente di rinviare l'inizio della discussione…. Non diremo che è colpa di qualcuno… Ma c'era un motivo oggettivo di traffico: mi scuso con voi e vi ringrazio per la vostra pazienza". Il traffico ritarda l'intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera. La premier si rivolge in particolare al deputato Roberto Giachetti. Il deputato di Italia Viva ha preso la parola in avvio di seduta. "Sono in quest’aula da parecchi anni, qualcuno dice anche troppi, e non mi era mai capitato: l’aula è convocata alle 9.30, veniamo trattati come camerieri e ci viene comunicato che il presidente del Consiglio arriva alle 9.50. Non è solo un problema di educazione, ma anche di rapporti istituzionali… Adesso probabilmente si alza qualche collega della destra e dice che c’era traffico…", le parole di Giachetti.