Meloni all’Assemblea CISL: “Ricostruire la dinamica tra imprese e lavoro”

Il Presidente del Consiglio è intervenuta all’Assemblea Nazionale della CISL che si è svolta l’11 febbraio all’Auditorium Conciliazione. Una partecipazione motivata da tre diverse ragioni: “Primo, dimostrare il rispetto per una delle principali organizzazioni del lavoro della nostra nazione che tra poco celebrerà i 75 anni di attività. Secondo, ribadire l’importanza che il Governo attribuisce al confronto con i settori produttivi, i lavoratori e le imprese. Terzo, si tratta di un momento importante per la CISL alla vigilia del Consiglio generale che eleggerà la nuova guida di questa organizzazione”. Su quest’ultimo aspetto, Giorgia Meloni ha voluto sottolineare l’operato di Luigi Sbarra, alla sua ultima Assemblea come Segretario Generale: “Un interlocutore franco e determinato che a mio avviso ha aiutato molto i lavoratori e il Governo lo ha sempre ascoltato con rispetto, cercando di accogliere, quando possibile, le istanze di buonsenso che ha portato avanti. Allo stesso modo con la CISL il Governo ha lavorato ai problemi concreti dei cittadini, prima di tutto la questione del lavoro”. Ciò detto, il Capo del Governo ha poi individuato le principali sfide, prima fra tutte impegnarsi per fare in modo che i giovani possano contribuire alla crescita del Paese, un risultato che può essere raggiunto solo puntando sulla valorizzazione delle loro competenze, specie in ottica di disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte da chi cerca lavoro. “Un’altra grande sfida è innovare il nostro modello economico e produttivo, il che significa prima di tutto rifondare la dinamica tra impresa e lavoro, superando una volta per tutta la tossica visione conflittuale che anche nel mondo del sindacato qualcuno si ostina a sostenere”.

Link all’intervento completo.