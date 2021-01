Meloni: "Basta con le pantomime Renzi"

(Adnkronos)

"La strada giusta è il voto". E' quanto ha detto Giorgia Meloni a 'Dritto e Rovescio' di Paolo Del Debbio. "Nell'attuale Parlamento con gli attuali numeri è impossibile creare una maggioranza coesa... " per cui la via da percorrere "in democrazia", ha detto la leader di Fratelli d'Italia, "sono le elezioni".

''Ho sentito solo Renzi che ha aperto una crisi di governo sulla delega dei Servizi segreti. Che non era un problema degli italiani, se mai era un problema suo... Ora che questa gente ci viene pure a spiegare cosa serve all'Italia e ci fa la morale... Per capire cosa serve all'Italia va chiesto agli italiani. Noi lo chiediamo agli italiani e loro decidono, perché il popolo sceglie meglio del palazzo. Di queste pantomime non ne posso più...''.

''Bravo Renzi, gli ho sentito dire tutte cose interessanti... Ma dove è stato l'ultimo anno? Perché mi pareva che stesse in maggioranza con il governo... - si interroga - Oggi ci viene a parlare delle priorità per gli italiani e della riapertura delle scuole''.

La crisi di governo

La direzione nazionale di Fratelli d’Italia, che si è riunita oggi pomeriggio da remoto, ha approvato all’unanimità la relazione del presidente Giorgia Meloni. Il leader di FdI, si legge in una nota, durante il suo intervento ha fatto il punto sull’attuale situazione politica ribadendo che: "Per Fratelli d’Italia le elezioni sono lo sbocco naturale di questa crisi. Il voto non è uno slogan o un capriccio o una prova di scarsa maturità politica: l’Italia può affrontare i problemi che si troverà di fronte solo con un governo che abbia una visione chiara, numeri importanti in Parlamento e un chiaro mandato popolare".

"Requisiti -ha sottolineato Meloni- che oggi non ci sono. In mancanza Fratelli d' Italia starà all'opposizione di qualsiasi governo sostenuto dalle forze dell'attuale maggioranza".

Il codice etico

Tra i temi all’ordine del giorno della direzione nazionale di FdI, si legge in una nota, vi era anche la campagna adesioni del partito. A tal proposito il presidente Giorgia Meloni ha annunciato una "novità importante".

"Oltre al modulo di adesione -ha detto Meloni- chiunque deciderà di far parte del nostro movimento dovrà sottoscrivere il codice etico. Perché la difesa della legalità è un valore fondante di Fratelli d’Italia e della sua azione politica".