Meloni-Berlusconi, ressa tv in via Scrofa. Vigili: "'Ndo sta er morto?"

"'Ndo sta er morto?", chiede in romanesco un passante di fronte alla ressa di tv e giornalisti in via della Scrofa per l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi . "C’è stato un incidente?" si preoccupa una ragazza. "What happened?", domanda una coppia di stranieri che rischia di essere travolta. Con il passare dei minuti stampa e cameraman continuano ad ammassarsi sui marciapiedi, tra le imprecazioni dei commercianti. Gli unici a esultare sono i bar attorno che hanno per qualche ora hanno triplicato vendite di panini, pizzette e bibite per i cronisti al bivacco politico. Spuntano anche dei vigili urbani che transennano l'ingresso principale della sede di fratelli d'Italia con il nastro giallo con la scritta 'polizia Roma Capitale' per consentire il passaggio delle auto.