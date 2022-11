Il colloquio con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola è andato "bene". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine dell'incontro a Bruxelles. Meloni è stata salutata all'uscita da alcuni simpatizzanti, che hanno fatto dei selfie con la presidente, prima che entrasse in auto per andare in Commissione.