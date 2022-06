Meloni come Churchill, posta su Fb foto con le dita a V

"Fratelli d’Italia esce vittoriosa e a testa alta da queste amministrative. Il lavoro sul territorio e per i cittadini, la coerenza e la serietà vengono ripagati. Come sempre, non deluderemo i tanti italiani che hanno scelto di riporre in noi le loro speranze". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Giorgia Meloni che al termine della conferenza stampa in via della Scrofa sul voto amministrativo posta una sua foto sorridente con le dita a V in segno vittoria, gesto iconico del premier britannico Winston Churchill.