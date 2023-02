Meloni: "Cosmetica uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy"

La "cosmetica è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy. Il vostro è un comparto che dà lustro all’Italia e che genera ricchezza e posti di lavoro. I dati li conoscete ovviamente voi meglio di me ma è sempre giusto ricordarli, perché questo è un settore non così conosciuto come meriterebbe e credo che sia importante per far capire agli italiani cosa fate ogni giorno, quale sia il valore che siete in grado di creare: 33 miliardi di euro di volume d’affari complessivo, 13 miliardi di euro di fatturato nel 2022, circa 400 mila addetti con l'indotto. Penso anche ai primati che questo settore raggiunge su scala internazionale e globale: è prodotto da imprese italiane il 67% del make-up consumato nell'intera Europa e il 55% di tutto il make-up consumato a livello mondiale. E questo non lo sa quasi nessuno". Così la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio di saluto inviato all'Assemblea pubblica 2023 di Cosmetica Italia.