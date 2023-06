Meloni domani a Tunisi

Mercoledì Cdm e giovedì cancelliere Scholz a Palazzo Chigi. Il 28 giugno premier alla Camera per comunicazioni in vista del Consiglio Ue

Settimana ricca di impegni per la premier Giorgia Meloni, che stasera, alle 19, sarà alla caserma 'Salvo D’Acquisto' per la cerimonia commemorativa per il 209° annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri; domani, alle ore 10, confermata la presenza del presidente del Consiglio a Tunisi, in visita ufficiale, mentre alle 16 sarà già a Roma, alla Sede Inaf, per la presentazione della candidatura italiana per l'Einstein Telescope.

Mercoledì 7 giugno, alle 18 a Palazzo Chigi, la riunione del Consiglio dei ministri, mentre l'indomani, giovedì 8 giugno, Meloni riceverà alle ore 12.30 nella sede del governo il cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz. Sempre giovedì, alle ore 15.30, in programma l'incontro a Palazzo Chigi con il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev.

Secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo della Camera, si terranno il 28 giugno alle 9 le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo.