Meloni domani alla Camera, cosa chiedono i partiti

Question time alla Camera, domani mercoledì 15 marzo, per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A 'interrogare' la premier su salario minimo, emergenza mutui e Mes saranno i partiti di opposizione.

Il tema su cui domani il Pd incalzerà Meloni è il salario minimo: a quanto viene riferito da fonti parlamentari dem, dovrebbe essere proprio la segretaria dem Elly Schlein ad intervenire in Aula. Sarà il primo 'duello' in aula tra la premier e la neo leader del Pd. Sarà invece l'emergenza mutui l'argomento centrale per il M5S, con l'aumento delle rate per il mutuo della casa a carico dei cittadini punto focale dell'intervento del Movimento in Aula.

Il Mes è invece il tema su cui domani il Terzo Polo chiederà a Meloni di rispondere. Ad intervenire sarà Luigi Marattin, con l'interrogazione a sua firma che domani il gruppo di Carlo Calenda e Matteo Renzi presenterà in Aula. Marattin chiederà all'inquilina di Palazzo Chigi di sapere "se e quando intenda presentare in Consiglio dei ministri il disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Mes", anche "a tutela della credibilità internazionale dell'Italia". Infatti, "dopo la ratifica da parte della Germania, l'Italia è rimasto l'unico paese a non aver ancora ratificato la riforma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità, di fatto impedendone l'entrata in vigore", si legge nel testo dell'interrogazione, firmata, oltre che da Marattin, anche da Richetti, Gadda, Del Barba, Enrico Costa, Grippo e Sottanelli.