Meloni e il made in Italy, dall'encomio dei cuochi al ministero ad hoc - Foto

"La Federazione Italiana Cuochi oggi mi ha conferito un importantissimo riconoscimento, il Collare amici dei cuochi. Fiera di potermi definire amica degli straordinari ambasciatori dell’identità e dell’eccellenza italiana che sono i cuochi italiani". Correva l'anno 2019 e Giorgia Meloni riceveva l'encomio per la tutela del made in Italy dai cuochi d'Italia, immortalata in uno scatto con tanto di cappello da chef alla Camera dei deputati nell'Auletta dei gruppi parlamentari. Tre anni più tardi e nel giorno del giuramento da premier, l'eccellenza italiana resta un punto cardine del programma di governo della neo presidente del Consiglio, tanto che ben due ministeri hanno cambiato nome: si tratta infatti del ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Sviluppo Economico) e Agricoltura e Sovranità Alimentare, guidati rispettivamente da Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida.