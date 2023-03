Meloni: "Essere sempre sottovalutate è un grande vantaggio"

"Il fatto di essere sempre sottovalutate è un grande vantaggio, perché sì, spesso non ti vedono arrivare". Così Giorgia Meloni, intervenendo presso la Sala Aldo Moro di Montecitorio, presenziando al nuovo allestimento della Sala delle Donne, dove da oggi è affissa anche la sua foto quale prima presidente del Consiglio donna in Italia. "Qualsiasi cosa io abbia fatto nella mia vita, i più hanno scommesso sul mio fallimento, c'entra il fatto che fossi una donna? Probabilmente sì", ha aggiunto la premier secondo la quale però per le donne nessun traguardo è precluso. "Qui c'è ancora uno specchio che deve lasciare posto a una foto, non è lontano quel tempo in cui potremo vederla...", ha detto Meloni con riferimento a una donna a capo dello Stato.