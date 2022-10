In Europa "non devo fare nessuna scelta, la mia scelta è sempre e solo difendere l'interesse italiano"

In Europa "non devo fare nessuna scelta, la mia scelta è sempre e solo difendere l'interesse italiano, non farò mai la cheerleader di nessuno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera.