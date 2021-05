Meloni: "Fare il premier? Non ci sto pensando"

"Francamente non ci sto pensando neanche adesso". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia oggi ospite a 'Un giorno da pecora'. Meglio 'il' o 'la' premier? "Il va bene, la parità femminile si misura su altre cose... La capatrena non è il mio obiettivo.... In realtà non ci sto pensando'' a fare il premier, "queste solo quelle cose del giornalismo italiano. Mi hanno fatto una domande del tipo 'allora lei potrebbe fare il premier?' e io gli ho risposto semplicemente che non lo decido io, ma lo decidono gli italiani. Non sono una persona che si dà obiettivi di carattere personale. Io voglio fare bene il mio lavoro. Francamente non ci sto pensando neanche adesso", assicura.



Gli ultimi sondaggi danno Fdi a testa a testa con la Lega... "Magari - replica Meloni - non la supero la Lega, ma a me non interessa superare la Lega e il centrodestra... A me interessava superare i Cinque stelle e il Pd".