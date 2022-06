Meloni: "Fratelli d'Italia dato per spacciato, ora primo partito"

''Quando siamo nati Fratelli d'Italia è stata data per spacciata, ora secondo i sondaggi si impone come primo partito...''. Lo ha detto Giorgia Meloni nel suo intervento alla riunione del gruppo Ecr al Parlamento europeo, in corso a Roma.

LETTA E IL LAPSUS - La presidente di Fdi si sofferma sulle politiche green e incappa in un lapsus quando lancia una stilettata a Enrico Letta. "Sul tema dell'ambiente la cosa più intelligente che abbiamo sentito dire al capo della sinistra locale...". La leader di via della Scrofa lo definisce ''capo della sinistra locale'', poi si ferma e si corregge: ''locale? no, capo della sinistra nazionale italiana del Pd...''. Dopo il lapsus l'affondo contro il segretario Dem. ''Sul tema dell'ambiente - sottolinea Meloni - la cosa più intelligente che abbiamo sentito dire al capo della sinistra nazionale italiana del Pd, è che noi siamo un partito nero-fossile.. Purtroppo -commenta la leader di via della Scrofa- i loro argomenti sono questi... Anche qui li attendiamo...''.

EUROPA - ''L'Europa si è fatta trovare impreparata agli shock che stiamo vivendo... Oggi in Europa dicono che tutto va bene" attacca la leader di Fdi. "Un'istituzione nata per l'approviggionamento del carbone e dell'acciaio. Oggi si può dire che, con la prima emergenza che è proprio quella relativa all'approvigionamento delle materie prime, non è andato tutto bene...''.

LE PROSSIME ELEZIONI - ''Ci aspetta una stagione molto difficile, C'è tanto lavoro da fare, ci sono tante sfide da affrontare. Tante elezioni legislative che il prossimo anno si celebreranno, si spera, anche in Italia...'' conclude, guardando all'appuntamento delle prossime politiche: ''Giochiamo delle partite importanti, le nostre campagne elettorali non saranno facili, ma noi lo sappiamo e siamo pronti ad affrontarle con umiltà, la determinazione, la coscienza a posto e con la forza e il coraggio di cui siamo capaci''.''Anche perché -sottolinea la leader di Fdi- ciascuno di noi non è solo, come dimostra questa platea...''.

GREEN DEAL - ''C'è il tema di un approccio ideologico che non è ancorato alla realtà. Penso al tema del Green deal - si interroga Giorgia Meloni -. Qualcuno davvero pensa che l'unico strumento che abbiamo, il Pnrr, possa essere dedicato a una transizione impossibile da realizzare senza devastare la propria economia?''. ''Una transizione con obiettivi lontani anni luce che ci porta a legarci mani e piedi -avverte la leader di Fdi- ai Paesi più inquinanti, prima fra tutte la Cina. Non trovo che questa sia una strategia intelligente''.