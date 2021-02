Meloni, Gozzini: "Non volevo offendere così, rettore ha la mia testa a disposizione"

Roma, 21 feb. (Adnkronos)

"Il rettore ha la mia testa a sua disposizione, il buon nome dell'università prima di tutto". Lo dice all'AdnKronos, Giovanni Gozzini, il professore di Storia dell'università di Siena, al centro della bufera dopo le sue frasi in radio contro Giorgia Meloni, leader di Fdi. "Spero che non ci siano conseguenze gravi, direi di no - dice riferendosi alle possibili sanzioni dell'Ateneo di Siena - . Ma era importante che a lui dessi la piena responsabilità".

"Quello che dovevo dire l'ho detto, non volevo offendere in quel modo, ora starò il più silenzioso possibile, meglio che io stia zitto", assicura il docente. "Vediamo se chiamare la Meloni - sottolinea - aspetto che la notte porti consiglio". (di Francesco Saita)