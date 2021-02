Meloni ha figlia "prodotta con compagno", Giannini si scusa per La Stampa

(Adnkronos)

Giorgia Meloni ha una figlia "prodotta con il compagno". Un passaggio di un articolo pubblicato da La Stampa spinge il direttore Massimo Giannini a scusarsi con la leader di Fratelli d'Italia. "In un pur ottimo articolo su Meloni e sul no al governo #draghi, oggi su La Stampa il nostro Alberto Mattioli usa parole inappropriate in un passaggio su sua figlia Ginevra. Ce ne scusiamo con la leader di Fdi. Non è il nostro stile", twitta Giannini.

L'articolo è stato stigmatizzato da molti esponenti di Fratelli d'Italia. "Siamo di fronte all’ennesimo atto di sciacallaggio mediatico contro Giorgia Meloni, che, questa volta, ha toccato il fondo arrivando a coinvolgere la sua vita privata e finanche la piccola figlia Ginevra. Un attacco, quello rivolto dal quotidiano 'La Stampa', davvero disgustoso e ignobile su cui è doveroso un intervento immediato da parte della Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi), sempre pronta ad intervenire in altri casi riguardanti, però, politici di sinistra", afferma Edmondo Cirielli, presidente della Direzione di Fdi.