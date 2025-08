Meloni in Etiopia per il Vertice Onu sui Sistemi Alimentari e per incontri istituzionali

“La sicurezza alimentare è una priorità assoluta”, ha detto il Premier Meloni ad Addis Abeba, in Etiopia, in apertura del suo intervento al Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari, che per la prima volta si svolge sul territorio africano. Nel corso del suo intervento il Presidente del Consiglio ha, tra l’altro ricordato che “L’insicurezza alimentare è a tutti gli effetti una questione politica, oltre che una questione economica. In questo senso, i sistemi alimentari sono un motore di sviluppo sia per le nazioni più fragili che per quelle economicamente più solide. Non basta aiutare le comunità che necessitano di cibo a produrre quel cibo, ma è necessario che quel cibo possa essere commercializzato con filiere produttive e distributive solide e resistenti”. Su questo tema, il Premier ha citato gli obiettivi e le iniziative del Piano Mattei per l’Africa che hanno proprio nel settore agroalimentare un ambito prioritario, come nel caso di un progetto già avviato in Algeria per recuperare 36 mila ettari di deserto e trasformarli in terreno capace di produrre ogni anno 45 mila di cereali e legumi. “Esperimenti operativi sono in atto in Tunisia, Senegal, Ghana e Congo e presto in altri Stati africani su ambiti diversi, dal migliore utilizzo dell’acqua allo sviluppo delle filiere del caffè con un occhio di riguardo particolare alla formazione”, ha detto Meloni. A margine del Vertice, il Capo del Governo ha avuto una serie di incontri bilaterali, a partire da quello con il Primo Ministro di Etiopia, Abiy Ahmed, che ha espresso profondo apprezzamento per le iniziative nell’ambito del Piano Mattei con particolare riferimento alle iniziative nei settori dell’acqua, della sanità e dell’agricoltura sostenibile. Successivamente, il Premier Meloni ha incontrato il Presidente del Kenya, William Ruto, per uno scambio di vedute sulle relazioni tra i due Paesi con particolare riferimento alle diverse iniziative in atto e in progetto nei settori energia, infrastrutture, agricoltura e formazione. In precedenza, Meloni ha avuto un colloquio con il Presidente della Commissione dell’Unione Africana, Mahmoud Ali Youssouf, che ha espresso il pieno e convinto sostegno dell’Unione Africana alla strategia italiana del Piano Mattei.

Il comunicato del Governo