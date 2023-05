La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata in Giappone per il G7, si è congratulata con il premier Fumio Kishida per come sta gestendo l'incontro tra i grandi della Terra in un momento storico molto difficile. Meloni auspica una collaborazione sempre più stretta tra Italia e Giappone per la sicurezza globale. In agenda al G7 anche la parità di genere.