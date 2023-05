Giorgia Meloni in missione in Repubblica Cieca dove ha incontrato il primo ministro ceco Petr Fiala. Un faccia a faccia per ribadire il pieno sostegno alla causa ucraina nel conflitto con la Russia e per rafforzare la cooperazione nel settore energetico e delle nuove tecnologie. Al centro del bilaterale tra i due premier, entrambi conservatori, anche i migranti e la riforma del Patto di stabilità.