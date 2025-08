Meloni in Turchia da Erdogan

Dopo la tappa a Tunisi per incontrare il Presidente Saied, il Premier Meloni si è recata a Istanbul dove era attesa dal Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Al centro del colloquio il tema dei migranti con particolare riferimento al dossier libico, l’energia e i conflitti in corso. “La Turchia è un partner fondamentale per l’Italia, specie in una fase geopolitica tanto delicata quanto incerta, a cominciare dal ruolo del Governo turco nel contenimento delle rotte migratorie, nella stabilità della Siria e dell’area del Mediterraneo, senza dimenticare il peso economico”, dichiarano fonti di Palazzo Chigi. Il comunicato del Governo