Meloni: "Italia affonda e partiti pensano a federazioni innaturali"

"Per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso?"

"L'Italia affonda nella crisi economica, le famiglie e le imprese sono in ginocchio e le nostre coste sono prese d'assalto dall'immigrazione clandestina, ma i partiti che sostengono questo governo sono impegnati a dar vita ad alleanze e federazioni del tutto innaturali pur di sopravvivere. Per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso?". Lo scrive sui social Giorgia Meloni.

"Il potere del popolo -assicura la leader di Fdi- è più forte delle alchimie di Palazzo. Ridiamo la parola al popolo italiano che in democrazia è sovrano".