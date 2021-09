Meloni: "Lamorgese inadeguata, raccolta firme per sfiducia"

"Come si può sostenere che il ministro Lamorgese, che ha consentito che, per giorni e giorni, migliaia di scappati bivaccassero a Viterbo in un rave party illegale nel quale ci sono stati morti, stupri e droga, senza che il governo muovesse un dito, sta operando bene per me è un mistero. Se Draghi ritiene che un ministro dell'Interno che si è comportato così, che ha dato dell'Italia l'immagine di una repubblica delle banane, stia lavorando bene, ritengo che Draghi abbia un problema di valutazione sulla capacità dei propri ministri. Luciana Lamorgese è il ministro dell'Interno di un governo debole con i forti e forte con i deboli". Lo ha detto il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, ospite di "Morning news" su Canale 5.

Meloni ha poi confermato la determinazione a presentare una mozione di sfiducia individuale in Parlamento nei confronti del ministro dell'Interno. "Stiamo raccogliendo le firme - ha riferito - stiamo facendo scouting alla Camera e al Senato per presentare la mozione di sfiducia. Dalla gestione dell'immigrazione al resto, mi pare che il ministro Lamorgese abbia ampiamente dimostrato di non essere all'altezza del compito", ha concluso Meloni.