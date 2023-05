Meloni-Macron, ipotesi incontri a Reykjavik e al G7

"In effetti, l'Italia resta un partner molto importante per la Francia e gli scambi d'altra parte proseguono a tutti i livelli tra Parigi e Roma. Il presidente della Repubblica avrà certamente occasione di incrociare Giorgia Meloni la settimana prossima, in momenti diversi, a Reykjavik ma anche al vertice del G7. Riteniamo che ci saranno certamente scambi in occasione di questi due incontri". A dichiararlo, durante un briefing, è stato un consigliere dell'Eliseo, rispondendo ad una domanda su possibili faccia a faccia tra Meloni ed Emmanuel Macron dopo le tensioni degli ultimi giorni.