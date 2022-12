Meloni: "Msi ha avuto ruolo importante" - Video

Quello sul Msi "è un dibattito che mi ha molto colpito. Credo che il Msi sia un partito che abbia avuto un ruolo molto importante nella storia della Repubblica". Il premier Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di oggi, risponde così ad una domanda sul Msi.

"Non mi torna questo eterno gioco al rilancio per cui si deve sempre cancellare di più. Il Msi, per esempio, è stato un movimento sempre chiarissimo sul tema della lotta all'antisemitismo. E' una comunità che ha fatto il suo percorso: oggi alcuni esponenti del governo, delle massime cariche dello Stato vengono da quell'esperienza, ci sono arrivati con un voto democratico. Vuol dire che la maggioranza degli italiani non considerava quella storia impresentabile".