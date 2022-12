Meloni: "Msi partito della destra democratica. 25 aprile? Parteciperò"

Quello sul Msi "è un dibattito che mi ha molto colpito. Credo che il Msi sia un partito che abbia avuto un ruolo molto importante nella storia della Repubblica, quello di traghettare verso la democrazia milioni di italiani usciti sconfitti dalla guerra. E' stato il partito della destra repubblicana, pienamente presente nelle dinamiche democratiche di questa nazione, che è arrivato al governo prima del congresso che lo trasformò in An. E' stato un partito della destra democratica, dell'Italia democratica e repubblicana". Così la premier Giorgia Meloni, interpellata nel corso della conferenza stampa di fine anno sui post pubblicati dal presidente del Senato Ignazio La Russa e dalla sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti in occasione dell'anniversario della nascita del Movimento sociale. "Non mi torna questo eterno gioco al rilancio per cui si deve sempre cancellare di più. Il Msi, per esempio, è stato un movimento sempre chiarissimo sul tema della lotta all'antisemitismo. E' una comunità che ha fatto il suo percorso: oggi alcuni esponenti del governo, delle massime cariche dello Stato vengono da quell'esperienza, ci sono arrivati con un voto democratico. Vuol dire che la maggioranza degli italiani non considerava quella storia impresentabile", ha poi aggiunto Meloni. Parteciperà alle celebrazioni per il 25 aprile? "La risposta è sì", ha replicato quindi la premier ai cronisti.