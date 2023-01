Meloni nomina Pecoraro coordinatore per lotta contro antisemitismo

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha nominato il prefetto Giuseppe Pecoraro Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Il presidente Meloni ringrazia la professoressa Milena Santerini per il prezioso lavoro svolto in questi anni presso la Presidenza del Consiglio ed esprime i migliori auguri al prefetto Pecoraro per il nuovo incarico. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

"Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la fiducia - dice il prefetto Pecoraro all'Adnkronos - Sono contento di questa nomina che mi dà la possibilità di dare una mano al governo e contribuire alla lotta contro l'antisemitismo, ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di confrontarci, di essere ancora più incisivi e spero di dare il mio contributo". La priorità, spiega Pecoraro, è "lavorare sui giovani per far passare un messaggio culturale perché c'è un problema di ignoranza".