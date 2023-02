Meloni non sarà a Monaco per Conferenza sicurezza

La premier sabato non andrà in Germania. Oggi presiede Cdm da casa per motivi di salute. Domani salta incontro con Metsola

Il premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, non sarà sabato a Monaco di Baviera, in Germania, alla 59esima Conferenza per la sicurezza che si apre venerdì e proseguirà fino a domenica prossima. Il presidente del Consiglio era attesa nella mattinata di sabato, anche se da Palazzo Chigi non era mai giunta la conferma definitiva della sua presenza.

Domani, inoltre, non si terrà l'incontro tra il premier e il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. L'appuntamento era in programma nella tarda mattinata di domani a Palazzo Chigi.

Oggi intanto il premier non sarà al Consiglio dei ministri. Meloni presiederà la riunione da casa. L'assenza -oggi il presidente del Consiglio non è mai arrivata a Palazzo Chigi- sarebbe dovuta a motivi di salute.