Meloni: "Piazzapulita? Spero mio video in onda senza tagli"

Il post su Facebook: "Non ci credo, ma tentar non nuoce". E Formigli replica: "Si lamenta del montaggio? Venga in trasmissione"

Giorgia Meloni torna all'attacco sulla video inchiesta di Fannpage. "Visto che Formigli e Piazzapulita sono ossessionati da me e da Fratelli d’Italia - scrive in un post su Facebook -, vediamo se stasera si degneranno di mandare in onda questo video senza il solito taglia e cuci. Non ci credo molto, però tentar non nuoce. Nel frattempo qui potete vedere le mie risposte integrali alle faziose insinuazioni di questo giornalismo…".

Pronta la replica di Corrado Formigli su Twitter: "Giorgia Meloni si lamenta anche oggi del nostro 'taglia e cuci'. Quello che si chiama comunemente, nel giornalismo tv, montaggio. C’è un modo per evitarlo: partecipare in diretta alla nostra trasmissione. La aspetto stasera a Piazzapulita su La7, se vorrà".