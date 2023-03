Meloni promette: "Con l’Ucraina fino alla Fine". Zelensky attacca Berlusconi

Una visita voluta, necessaria, per rimettere l'Italia al centro della coalizione che sostiene l'Ucraina. Giorgia Meloni è stata prima a Bucha e a Irpin, luoghi simbolo della sofferenza ucraina, e poi a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ha parlato usando toni fermi, lasciando messaggi inequivocabili.

"È impossibile girarsi dall'altra parte e sarebbe anche molto stupido farlo. Non solo perché qui c'è un popolo aggredito ma perché gli interessi ucraini coincidono con gli interessi dell'Europa. Le sorti dell'Unione Europea e delle democrazie occidentali passano anche per la vittoria dell'Ucraina di fronte a chi vuole calpestare il diritto internazionale con la forza. Perché nessuna pace ingiusta per l'Ucraina può essere vera pace. Chi sostiene l'Ucraina anche militarmente è chi lavora per la pace. Perché l'Italia intende giocare un ruolo da protagonista nella ricostruzione, da oggi, di questo Paese".

A un anno dall'inizio dell'invasione russa, il premier italiano vuole ribadire punto per punto le scelte fatte dall'Italia, insistendo sull'unica posizione possibile da sostenere.

"Grazie per il tempo che abbiamo passato insieme, che passeremo ancora insieme in questa emozionante giornata. Io sono particolarmente contenta di essere qui. Ho fortemente voluto essere qui, in una delle mie prime missioni bilaterali entro pochi mesi dall'avvio del nuovo governo. Ho voluto farlo per ribadire il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina di fronte all'aggressione russa per ribadire che l'Italia non intende tentennare in questa vicenda e non lo farà. L'invasione che è iniziata in quello scorso 24 febbraio, nella mente di chi la muoveva doveva durare lo spazio di qualche giorno, ma le cose non sono andate come ci si aspettava e non sono andate come ci si aspettava perché evidentemente è stata sottovalutata l'eroica reazione di un popolo disposto a fare tutto ciò che va fatto per difendere la propria libertà, la propria sovranità, la propria identità".

Non potevano mancare, però, le domande sulle posizioni filo Putin espresse dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. La risposta di Zelensky è stata inequivocabile e riapre il tema della tenuta della maggioranza che sostiene il governo italiano.

"Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare o la moglie ha dovuto cercare da mangiare e tutto questo per amore dei fratelli russi".

Meloni ha cercato di chiudere la questione con un richiamo ai fatti, cercando di archiviare le parole di Berlusconi.

"Per me valgono i fatti, e i fatti sono che qualsiasi cosa si dovesse votare in questi mesi per difendere l'Ucraina, i partiti che sono in maggioranza a sostegno dell'attuale governo l'hanno votata".

