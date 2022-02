Meloni, Salvini e i figli senza vaccino covid: "Linciata", "accuse assurde"

I leader di FdI e Lega sul 'no' al vaccino anti covid per ai figli e le reazioni

Sul vaccino anti covid "ho diritto di scegliere sulla salute di mia figlia, ma sono stata linciata, mia figlia gettata sulle prime pagine per una scelta che fanno il 90% degli italiani". Così Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta, in onda stasera su Rai 1, sul tema del vaccino a sua figlia. "Non sono stata convinta dalla scienza", spiega per il suo no al vaccino alla bimba. "La scienza non è religione", dice la leader FdI.

E sul 'no' al vaccino per la figlia interviene dai microfoni di Radio Radio anche il leader della Lega, Matteo Salvini: ''Io per aver osato dire che di comune accordo non avevo vaccinato mia figlia di 9 anni, apriti cielo... Una settimana di bombardamento e di accuse assurde. Ho fatto quello che hanno fatto i due terzi delle mamme e dei papà in coscienza di questo Paese. Non penso che una mamma e un papà vogliano il male del loro bimbo...'', sottolinea.