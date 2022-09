Meloni: "Ue preoccupata? Con noi pacchia finita". La replica di Letta

Le parole pronunciate ieri dalla leader FdI al comizio di Milano non piacciono al leader dem: "Con lei finita per Italia". Oggi il dibattito tra i due

Nel giorno del dibattito tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, il leader dem replica alle parole della presidente di Fratelli d'Italia, pronunciate ieri in piazza Duomo a Milano. "In Europa sono preoccupati per il governo Meloni. Con noi la pacchia è finita, ci metteremo a difendere gli interessi nazionali come fanno gli altri Paesi", aveva detto Meloni durante il comizio. E a chi le chiedeva se sente di essere una minaccia per l'Europa, la leader FdI ha replicato: ''Non è vero, difficilmente potrei essere una minaccia visto che sono presidente di una delle più stabili e forti famiglie europee'', l'Ecr.

Le parole della leader di Fratelli d'Italia non sono piaciute al numero uno dem, che oggi ha replicato: "Meloni dice che la pacchia è finita per l'Ue? Temo che sarebbe finita per l'Italia... Un nostro governo in continuità con Draghi avrebbe risultati migliori di quelli di un centrodestra in cui vedo Meloni dire che la pacchia è finita per l’Europa, una frase inquietante. Meloni dice che Pnrr va rinegoziato: no, quei soldi vanno usati e usati subito", ha poi aggiunto.

"Io credo fortemente che in politica bisogna tentare di avere rapporti buoni e cerco di staccare sempre il rapporto umano dalla politica. Io ho una profonda distanza politica con Meloni. Oggi", nel faccia a faccia sul sito del Corriere previsto per il pomeriggio, "ognuno di noi dirà la sua e sarà un momento importante di confronto, utile per chi ci seguirà perché si farà un’idea delle diverse posizioni".