Meloni vs Saviano: "Dice un sacco di stupidaggini"

"Roberto Saviano ha un problema con Gomorra, in parte copiato, un libro che io apprezzai, perché poi lui non ha più saputo trovare un ruolo, secondo me dice un sacco di stupidaggini, io ho proposto un confronto diretto ma lui ha rifiutato". Così Giorgia Meloni, presentando il suo libro a Rieti. "Sono rimasta colpita quando lui ospite di 'Piazza pulita' dice una frase molto grave dicendo che la sua è una campagna d'odio contro di me. Ora chi si assume la responsabilità se qualcuno con la rotella un po' spostata prende sul serio questa cosa?", conclude Meloni.