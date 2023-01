Memoriali per strage Dnipro continuano a spuntare in Russia

A oltre due settimane del bombardamento che ha ucciso 46 civili, la gente porta fiori e candele in almeno 50 città russe

Memoriali in ricordo dei morti di Dnipro continuano a spuntare in numerose città russe, a oltre due settimane dal bombardamento russo del 14 gennaio che ha ucciso 46 residenti di un condominio della città ucraina. Sono almeno 50 le città russe dove i cittadini hanno cominciato a portare candele, fiori, giocattoli, foto di Dnipro e scritte con il nome della città sotto monumenti di poeti ucraini o che hanno qualche relazione con l'Ucraina. E più le autorità li portano via, più la gente torna con i fiori. Lo scrive Moscow Times, parlando "di una delle più prolungate espressioni pubbliche di opposizione all'invasione dell'Ucraina".

Memoriali smantellati sono stati ripristinati a Mosca e San Pietroburgo, così come a Krasnodar e a Kazan, capoluogo del Tatarstan, nota il sito web Activatica. E a San Pietroburgo ieri si contavano ben sette di questi memoriali, aggiunge il sito. Almeno tre persone sono state arrestate nel weekend per picchetti anti guerra a San Pietroburgo, Krasnoyarsk e Saratov. L'attivista Yekaterina Varenik è stata intanto condannata a 12 giorni di carcere, dopo essere stata arrestata lunedì scorso accanto ad un memoriale a Mosca.