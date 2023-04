MENARINI ANNUNCIA UN ACCORDO DI DISTRIBUZIONE IN ESCLUSIVA DEL SISTEMA AFIAS-10 DI BODITECH

L'accordo copre la distribuzione in esclusiva del sistema automatico di immunodosaggio a cartuccia singola AFIAS-10, incluso il saggio IGRA-Tb (tubercolosi), in 34 paesi europei.

FIRENZE, Italia , 19 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Dopo anni di proficua collaborazione con Boditech Med Inc. (Boditech) in Italia, A. Menarini Diagnostics S.r.l. (Menarini) è lieta di annunciare un accordo di distribuzione esclusiva in Europa per il sistema AFIAS-10 e il test IGRA-TB (tra gli altri).

Questo accordo garantisce a Menarini, con effetto immediato, la distribuzione esclusiva in 34 paesi Europei del sistema integrato, sample-to-answer, AFIAS-10, una piattaforma diagnostica completamente automatizzata in grado di eseguire indipendentemente 10 diversi test in parallelo.

AFIAS-10 è caratterizzato da una semplice procedura per i test, eseguiti direttamente dalle provette primarie di raccolta del sangue, che fornisce risultati immediati consentendo così la rapida trasmissione dei dati. La cartuccia "all-in-one" per la piattaforma AFIAS contiene tutti i reagenti necessari per eseguire le analisi. Attualmente è possibile dosare più di 50 parametri di interesse clinico-diagnostico.

IGRA-TB è un test per la determinazione quantitativa dell'interferone gamma (IFN-γ) prodotto da cellule del sangue umano stimolate con antigeni del Mycobacterium tuberculosis (MTB). Il test AFIAS IGRA-TB è un immunodosaggio semplice da eseguire, rapido (15 minuti) ed economico ottimale per effettuare il test della tubercolosi latente in un'ampia gamma di laboratori.

La tubercolosi è una delle principali cause di morte in tutto il mondo(1). Secondo i dati OMS (2021), 10,6 milioni di persone hanno contratto la tubercolosi e 1,6 milioni di persone sono morte a causa di questa malattia(1). In Europa sono circa 230.000 le persone che si sono ammalate di tubercolosi nel 2021 e, per la prima volta in due decenni, con un tasso di incidenza aumentato dell'1,2% rispetto all'anno precedente(2).

Fabio Piazzalunga, Global Head of A. Menarini Diagnostics S.r.l., ha dichiarato: "Questo accordo rappresenta una grande opportunità per la nostra azienda di contribuire alla necessaria ottimizzazione dei servizi di analisi cliniche introducendo nel mercato UE un sistema altamente innovativo per il segmento dei test immunologici a cartuccia singola. AFIAS-10 infatti si adatta perfettamente all'uso decentralizzato con un ottimale rapporto costo/benefici. Il portafoglio di test include parametri ad alto valore clinico come ad esempio il saggio IGRA-TB a supporto della diagnosi di tubercolosi latente. La distribuzione di AFIAS-10 trarrà vantaggio dall'utilizzo delle nostre esperte forze di vendita e marketing operanti nei paesi coperti dall'accordo".

Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.menarinidiagnostics.com/en-us/Home/Professional-Diagnostics/Immunochemistry/AFIAS-10/Features

Bibliografia1. Global Tuberculosis Report 2022. Geneva: World Health Organization; 2022.2. European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2023 – 2021 data.

Informazioni su Boditech Med:Boditech Med Inc. sviluppa strumenti e reattivi per la diagnostica in-vitro da oltre 20 anni. L'azienda con sede in Corea del Sud è all'avanguardia nell'esplorazione di nuovi mercati sia incorporando automazione in dispositivi per dosaggi immunologici eseguiti al punto di cura, sia sviluppando diagnostica innovativa ad alta sensibilità.

Informazioni su A.Menarini Diagnostics, the Human Touch of Technology:Da oltre 45 anni, l'azienda si dedica ad aiutare gli operatori sanitari a effettuare diagnosi sicure e sostenibili, migliorando la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. A.Menarini Diagnostics fa parte del Gruppo Farmaceutico Menarini, fondato nel 1886. Oggi è presente in 140 paesi nel mondo, con più di 17.000 dipendenti e un fatturato nel 2022 di € 4,154 miliardi.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.menarinidiagnostics.com e Linkedin.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/menarini-annuncia-un-accordo-di-distribuzione-in-esclusiva-del-sistema-afias-10-di-boditech-301801877.html