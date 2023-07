Meno social contro stress da prova costume, 5 luglio Giornata del bikini

Per molti, l’estate non è solo sinonimo di spiaggia, relax e vacanze. Per alcuni si trasforma anche in stress da prova costume, il timore di non essere in forma che può diventare frustrazione e nei casi più gravi addirittura ansia e depressione. Per combattere quella che è considerata una vera e propria sindrome, ribattezzata 'bikini blues' - ovvero un senso di insoddisfazione e ansia provato nel confronto con la bilancia, lo specchio o con l’esposizione in pubblico - arrivano i consigli della psicologa, a partire dal ridurre il tempo trascorso sui social per evitare di esporsi costantemente a stimoli stressanti legati alla forma fisica. Consigli che coincidono con l'inizio, per molti, delle ferie estive, e con la Giornata mondiale del bikini, che si festeggia il 5 luglio.

Campisi, che collabora con TherapyChat, sottolinea come ad essere più 'sensibili' sono le donne sia nell’adolescenza, con lo sviluppo dell’identità di genere, sia nell'età adulta, in corrispondenza di particolari fasi come la gravidanza o l’inizio della menopausa. Ma il cambiamento, così come la diversità - sostiene la psicologa - è una parte integrante della nostra quotidianità e come tali dovrebbero essere accettati e trattati con dignità in una prospettiva di body positivity. Per evitare dunque che il 'due pezzi', da capo rivoluzionario e simbolo dell’emancipazione femminile diventi una trappola per l’autostima delle donne, l'esperta suggerisce: "L'amore per il proprio corpo deve essere vissuto slegato dalle dimensioni, da eventuali imperfezioni, come cicatrici o acne, o da una forma che non rispecchia gli schemi proposti dalla società. L'attenzione deve invece concentrarsi sulla consapevole accettazione di sé e delle caratteristiche che ci rendono unici che non possono essere ridotte all’aspetto fisico".

Per "superare la prova costume con la mente", Campisi parafrasando il motto "lontano dagli occhi, lontano dal corpo" spiega come "le immagini sui social network sono oggetto di valutazione, reaction, commenti e contribuiscono ad amplificare i meccanismi di confronto sociale. per questo è bene ridurre il tempo trascorso sui social network permette di evitare di esporsi costantemente a stimoli stressanti". Suggerisce poi un "ascolto introspettivo" ovvero "parlarsi con rispetto, dedicarsi del tempo e delle attenzioni" che "fa parte del cosiddetto 'self talk, una pratica introspettiva finalizzata a prendersi cura della propria autostima e riconquistare la fiducia nelle proprie risorse e qualità uniche". Non ultimo il "prendersi cura di sé, costruire un rapporto positivo con il corpo - spiega - significa anche rendersi conto delle sue potenzialità e del suo significato intrinseco non solo nella sua apparenza. Praticando uno sport, o un’arte performativa abbiamo le possibilità di esprimere le nostre capacità e migliorare la connessione tra corpo e mente, e favorire reazioni biochimiche positive, come la liberazione delle endorfine".