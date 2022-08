Mentana contro 'La Verità': "Diffamatori e svoltafrittata"

"Siamo al patetico: adesso sarei io a accusare, mentre 24 ore fa lanciavano a me l'accusa del tutto falsificata di aver portato a una loro censura su Facebook. Diffamatori e svoltafrittata, questa la verità". Così Enrico Mentana commenta sulle sue pagine social l'articolo che questa mattina il quotidiano 'La Verità' gli dedica, intitolato "Mentana ci accusa ma non sa spiegare perché" dove il sottotitolo recita: "Il giornalista, inviperito per l'articolo della 'Verità' sulla censura di un nostro pezzo, respinge ogni addebito: "Non sono un delatore". Eppure è 'Open', fondato da lui, a segnalare a Facebook cosa oscurare. E Corbelli, che gli ha chiest lumi, non ha ricevuto risposte".