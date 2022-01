Mentana torna al Tg La7 dopo il covid: "Leggero grazie a 3 dosi - Video

"Anch'io come milioni di italiani, ho avuto il covid. Grazie a Dio e grazie alla scienza, con tre dosi è stata una cosa molto leggera". Dopo giorni di assenza, il direttore Enrico Mentana - colpito da covid e ora negativizzato - è tornato al suo Tg La7 spendendo alcune parole in apertura di telegiornale sulla vicenda. "Poi non ne parlo più perché è uno dei tanti casi, delle centinaia di migliaia di oggi, di coloro che non sono più positivi", ha concluso.