Mercato auto usate: dati e previsioni per il futuro

Milano, 28/11/2022 - Da sempre sinonimo di “buoni affari” il mercato delle auto usate ha subito una vera e propria impennata con prezzi in rialzo di oltre il 20%. Per il 2023 le prospettive restano incerte, anche se gli esperti prevedono un rallentamento dei prezzi con qualche lieve correzione al ribasso. È l’inizio di un’inversione di tendenza? Incognite e scenario dominato ancora da troppe incertezze non consentono di fare previsioni affidabili, anche se qualcosa sembra cambiare all’orizzonte.

Il boom delle auto usate

Tempi di attesa lunghissimi, listini prezzi aumentati, accessori introvabili a causa della scarsità di microchip e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime: acquistare un’auto nuova è diventato una vera e propria corsa a ostacoli. La soluzione alternativa? Puntare sull’usato e comprare auto usate online meglio se di recente immatricolazione e con pochi chilometri. Ma anche qui le sorprese non mancano. La poca disponibilità di auto nuove, infatti, unita alla crescente domanda dei consumatori, ha portato a un costante aumento dei prezzi di vendita anche nel mercato dell'usato facendolo praticamente esplodere. L'attuale situazione economica condizionata dalla difficoltà di reperire semiconduttori e materie prime, ha praticamente azzerato le offerte proposte dalle case automobilistiche, mentre in molti casi i concessionari a malapena dispongono delle auto d’esposizione. Se a ciò si aggiunge l’impossibilità di reperire auto a Km 0 e veicoli aziendali di solito venduti dopo un breve utilizzo, è facile capire perché i prezzi continuino a crescere. La domanda ha superato l’offerta, generando una situazione in cui ci sono più acquirenti che auto disponibili.

Il mercato delle auto usate corre online

Esploso durante la pandemia perché le persone cercavano un’alternativa sicura ai mezzi pubblici, il boom del mercato delle auto d’occasione è continuato a crescere nel 2021 e 2022 spinto dalla penuria di stock, dai lunghi tempi d’attesa e dall’aumento dei prezzi delle vetture nuove. A caccia di “buone occasioni” e favoriti dall’utilizzo delle piattaforme online che facilitano l’incontro tra domanda e offerta massimizzando le opportunità di vendita e acquisto, una percentuale sempre maggiore di clienti interessati all'acquisto di un’auto si è rivolta al mercato dell’usato causandone la crescita esponenziale. Del resto i numeri forniti dall’indice Agpi parlano chiaro: il valore medio di un’auto usata ha toccato a luglio 2022 la soglia di circa 21.600 segnando un +21,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un altro dato che sottolinea la dinamicità del mercato dell’usato è il tempo di permanenza degli stock in magazzino. Se, infatti, nel 2014 il tempo medio per vendere un’auto era di 84 giorni, i giorni si sono ridotti a 73 nel 2020 per arrivare a soli 59 nel 2021. La turbolenta situazione che vive il mercato delle auto usate ha influenzato anche le abitudini d’acquisto. Il mercato si sta saturando e trovare vetture recenti e in buono stato può essere sempre più difficile. A confermarlo ancora una volta sono i dati. Se, infatti, fino a qualche tempo fa chi acquistava un’auto usata incentrava la sua scelta su veicoli con immatricolazione media intorno ai cinque anni, oggi si prendono in considerazione anche auto immatricolate da più di 10 anni. Certo, la maggiore attenzione alla manutenzione e il miglior invecchiamento permettono di puntare su vetture più datate, ma non si può nascondere che sia in atto un significativo e necessario allontanamento dalle auto semi-nuove in favore di veicoli più datati e a buon prezzo.

Per il 2023 prospettive in miglioramento

A questo punto la domanda è: quale mercato auto ci aspetta nel prossimo futuro? Difficile fare previsioni ed è probabile che il settore automotive continui a soffrire per le difficoltà relative all’approvvigionamento delle forniture, alla transizione ecologica e agli incerti scenari geopolitici. In ogni modo qualcosa sembra muoversi con previsioni che stimano un recupero già a partire dal 2023. Secondo gli analisti, un primo rimbalzo riguarderà il mercato europeo e americano guidato dalla progressiva maggiore disponibilità di microchip e componenti anche se non si riassesterà sui livelli pre-crisi. Guardando più in avanti, un ulteriore fattore di recupero sarà dato dalla ripresa dell’economia cinese che si prevede supererà nel 2036 i 30 milioni di nuove immatricolazioni. Cosa significa questo per il mercato delle auto usate? Una contrazione della domanda con conseguente diminuzione dei prezzi e l’opportunità di fare di nuovo “ottimi affari”.

Per informazioni:

eCarsTrade è una piattaforma di aste online in rapida crescita che offre un processo di acquisto rapido e trasparente per le migliori auto usate con sede nell'UE. Il vantaggio competitivo dell'azienda è la trasparenza, un'esperienza di acquisto senza problemi, commissioni basse, un'ampia gamma di marchi e modelli diversi, garanzia di qualità e molteplici servizi aggiuntivi come manutenzione completa, documentazione di esportazione e assistenza clienti multilingue continua.

Contatti: info@ecarstrade.com