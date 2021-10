Mercato azionario: ecco i titoli da monitorare e dove trovare le quotazioni aggiornate

Chiasso - Svizzera, 27 ottobre 2021 - Nonostante le recenti turbolenze il mercato azionario rimane il grande protagonista del settore finanziario, con prospettive di crescita importanti secondo gli analisti. Rispetto al 2020 la situazione attuale richiede maggiore attenzione alla selezione dei titoli, un’operazione da effettuare in modo accurato tenendo conto del contesto più complesso e incerto, soprattutto a causa dell’aumento dell’inflazione e degli effetti della pandemia di Covid-19.

Tra gli asset da monitorare secondo gli esperti ci sono i titoli ciclici, il cui prezzo è strettamente correlato alle performance dell’economia, perciò potrebbero beneficiare della crescita economica attesa per la seconda metà del 2021. Lo stesso vale per i titoli value, azioni con un rapporto prezzo/utile basso, caratterizzate da un business solido e stabile. Tra le azioni il focus del momento sono gli energetici e i titoli tecnologici, senza sottovalutare settori interessanti come il fintech e il biotech, oltre alle obbligazioni indicizzate all’inflazione per tutelarsi contro l'incremento dei prezzi.

Cosa studiare per investire nel mercato azionario in modo consapevole

La borsa mette a disposizione importanti opportunità, sia per gli investimenti di lungo periodo sia per il day trading e le operazioni di breve termine. Ovviamente, per essere in grado di investire in modo consapevole è indispensabile partire dalla formazione, per acquisire le conoscenze indispensabili e acquisire competenze adeguate per operare sul mercato azionario. Un approccio professionale consente di capire come costruire un portafoglio sostenibile in linea con i propri obiettivi, attraverso un money management ottimale e una corretta gestione del rischio.

Un ottimo punto d’inizio viene fornito, a questo proposito, dalla guida gratuita sulle quotazioni del mercato azionario su scuoladitrading.me, un portale dove trovare numerose risorse utili per diventare un investitore professionista.

All’interno del sito, infatti, vengono proposti sia guide e approfondimenti, sia corsi per il day trading, l’unica masterclass in Italia per diventare un analista tecnico SIAT e corsi per imparare a investire in azioni, con il supporto di trader professionisti e analisti certificati come Alessandro Moretti.

Secondo gli esperti del portale, per investire nel mercato azionario è essenziale capire innanzitutto come funziona la borsa valori, dopodiché bisogna conoscere quali sono i principali strumenti per l’analisi finanziaria e il trading online. Inoltre, è indispensabile apprendere come creare una strategia operativa efficace, adatta alla propria propensione al rischio e agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Questo percorso formativo è l’unico modo per investire in maniera sostenibile, per essere capaci di operare autonomamente e controllare il rischio in modo efficiente.

Investimenti azionari: quali sono le opportunità oggi

La borsa rappresenta ancora oggi il principale mercato per investire, soprattutto per un investitore principiante che sta iniziando a muovere i primi passi in ambito finanziario. L’approccio convenzionale sono gli investimenti in azioni di lungo termine, una strategia che prevede la realizzazione di un portafoglio bilanciato con orizzonti temporali lunghi. In questo caso si privilegia in genere un rendimento meno elevato ma stabile nel tempo, prestando la massima attenzione a gestione del rischio e diversificazione.

Un’alternativa è il trading di azioni, ad esempio attraverso un approccio di investimenti intraday, una strategia che privilegia il breve termine per speculare sulla volatilità e i movimenti dei prezzi delle azioni. In entrambi i casi è essenziale maturare competenze nell’analisi tecnica, per utilizzare grafici e indicatori in modo corretto, con lo scopo di ottimizzare le proprie strategie operative. Inoltre, è importante apprendere anche l’analisi fondamentale, per essere in grado di studiare il valore di una società quotata e i fattori macroeconomici più rilevanti.

Investire in azioni permette di sfruttare le innumerevoli opportunità disponibili in borsa, con centinaia di indici e migliaia di azioni su cui è possibile investire, dalle aziende ad alta capitalizzazione fino alle piccole imprese. Allo stesso modo è possibile investire in ETF, strumenti ideali per la diversificazione del rischio e chi vuole adottare un approccio più prudente. Investire nel mercato azionario non è complicato, ciò che è difficile è farlo in modo profittevole, risultato raggiungibile soltanto grazie allo studio e all’impegno attraverso una formazione professionale di qualità.

