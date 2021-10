Mercato immobiliare: le case si cercano online. Monolocali a Roma, bilocali a Napoli e Palermo, trilocali a Genova e Bologna. I dati di Semrush

Gran fermento a Torino, soprattutto da privati, Firenze preferisce l’affitto, Milano i bilocali, Bari i monolocali. Da Semrush, i dati delle ricerche online per il settore immobiliare in Italia

Roma, 7 ottobre 2021 - Nel primo trimestre del 2021 la compravendita di abitazioni è cresciuta di quasi il 39% (dati Nomisma). Il mercato immobiliare sta registrando un gran fermento da nord a sud, ma con sostanziali differenze da città a città.

Per conoscere quali siano le tendenze e come cambiano non solo in base alla localizzazione geografica, ma anche in base alle dimensioni dell’appartamento e che si tratti di vendita o affitto, Semrush, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, ha analizzato le ricerche web fatte in Italia nel corso degli ultimi 12 mesi, individuando verso cosa si concentri l’interesse degli utenti.

I dati sono stati suddivisi in base alla città dell’utente:

Mercato immobiliare a Torino: cresce l’interesse per monolocali e trilocali, bilocali solo da privati

A Torino sembra esserci un generale fermento, con una crescita delle ricerche online per tutti i tagli di appartamento. Stando alle rilevazioni di Semrush, le ricerche online di monolocali sono aumentate del 1.300% rispetto al 2020, e quelle di trilocali del 350%. Per quanto riguarda i bilocali, invece, l’incremento del 1.300% sembra essere legato esclusivamente alla vendita diretta da privato.

Mercato immobiliare a Milano: si cercano bilocali

A Milano, invece, l’incremento maggiore si registra per i bilocali, ma solo se da privati: +550%, mentre la ricerca online generica (che il più delle volte rimanda ad annunci di agenzie immobiliari), resta sostanzialmente invariata. Aumenta anche la ricerca dei monolocali in vendita (+51%), mentre diminuisce per quelli in affitto (-18%). Diminuisce anche l’interesse per i trilocali (-67%).

Mercato immobiliare a Genova: crescono solo i trilocali

Sono i trilocali gli appartamenti preferiti dai genovesi. Le ricerche registrano un incremento del 400% per le vendite, restando sostanzialmente invariate per gli affitti. In calo dell’89% quelle per i bilocali, e del 19% quelle per gli affitti dei monolocali, che non registrano cambiamenti per la vendita.

Mercato immobiliare a Bologna: cresce l’interesse per i trilocali

A Bologna la ricerca di appartamenti si orienta verso tagli più grandi. I dati rilevati da Semrush evidenziano una crescita importante dell’interesse verso i trilocali (+1.000% per la vendita, +800% per l’affitto). In aumento, anche se in misura nettamente minore, a circa +24%, l’interesse per monolocale e bilocale.

Mercato immobiliare a Firenze: si punta sull’affitto

Sembra andare in leggera controtendenza Firenze, che registra aumenti significativi solo per appartamenti in affitto. Per i trilocali l’incremento è del 200%, mentre per i bilocali del 22%. Per quanto riguarda le vendite, se per i trilocali i numeri rimangono quelli del 2020, per i bilocali si registra un calo del 18%. Stabili i dati per entrambi i tipi di offerta i monolocali.

Mercato immobiliare a Roma: cresce la ricerca di monolocali

Nella Capitale, cresce l’interesse per i monolocali. Secondo lo studio di Semrush, le ricerche per questo tipo di abitazioni sono aumentate sia in caso di vendita (+243% rispetto al 2020), sia di affitto (+23%). Per quanto concerne i bilocali, aumentano le ricerche online per appartamenti in vendita (+52%), diminuiscono per gli affitti (-40%). In calo, invece, l’interesse per i trilocali, a -80%.

Mercato immobiliare a Napoli: crescono solo i bilocali

A Napoli il mercato immobiliare registra meno movimenti rispetto alle altre città monitorate. L’unica crescita importante, addirittura del 1.600%, il dato più alto rilevato, si ha per la vendita di bilocali. Per tutti gli altri tagli e per gli affitti, non si registrano cambiamenti significativi, salvo un -33% per la vendita dei monolocali.

Mercato immobiliare a Bari: si punta sui monolocali

Secondo l’indagine condotta da Semrush, a Bari sono i monolocali a suscitare l’interesse maggiore. Per quanto riguarda la vendita, le ricerche aumentano dell’800%, mentre per l’affitto del 200%. Cresce anche l’interesse per i bilocali in vendita (+200%), mentre l’affitto resta stabile, così come le ricerche relative ai trilocali.

Mercato immobiliare a Palermo: si cercano appartamenti medio grandi

A Palermo si cercano appartamenti medio grandi. Se i monolocali fanno segnare un calo di interesse generale (in media del 43%), crescono le ricerche per i bilocali in vendita (+1.300%), ma anche per i trilocali (+250% per la vendita, +100% per gli affitti).

