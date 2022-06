Mercato Inter, news: oggi incontro con il Chelsea per Lukaku

Mercato Inter, nelle ultime news di oggi la squadra e Romelu Lukaku di nuovo insieme possibilità sempre più concreta. Il Chelsea ha aperto da giorni al prestito e il club nerazzurro che doveva trovare la chiave per convincere gli inglesi, è entrata ora nell’ottica di provarci con un prestito oneroso. Nelle prossime ore, secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarà un primo contatto importantissimo tra la due squadre. I blues sono disponibili ad ascoltare e se anche ci sarà una distanza economica iniziale tra domanda e offerta, di certo non sarà un ostacolo insormontabile. Palla ai dirigenti per quello che sta diventando un mercato bollente per Marotta e Ausilio che, con abilità, stanno portando avanti insieme due super operazioni tra sorpassi e controsorpassi Lukaku-Dybala. Continuano infatti i contatti anche per l’argentino. Anche lì la forbice tra richieste del giocatore e proposta del club non è così ampia. Il suo agente Antun è stato avvistato a Milano ma non c’è stato ancora un nuovo incontro. In Argentina danno tutto per fatto ma l’accordo, seppur vicino, non è stato ancora trovato. Adesso poi ritorna Zhang in Italia e tutte le trattative entreranno nel vivo. Dal rinnovo di Inzaghi a Lukaku-Dybala. Ma se Dybala era scattato in avanti, ora Lukaku si è messo in scia.