Mercato pneumatici, come cambia il settore con la crescita del digitale

Torino, 24/02/2023. Il settore degli pneumatici per automotive attraversa una fase di profondo cambiamento; il complesso scenario internazionale, susseguente l’esplosione del conflitto in Ucraina, ha avuto un impatto significativo sull’intera filiera, alle prese con l’aumento dei costi dell’energia e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.

Questi fattori hanno contribuito ad alimentare la crescita del segmento ‘digital’ del mercato, in cui si collocano non solo le piattaforme dei grandi brand di riferimento ma anche gli e-commerce specializzati nella vendita di gomme per auto online come, ad esempio, Euroimportpneumatici.com. Gli shop online rappresentano da tempo una risorsa alla quale i consumatori si affidano con sempre maggiore frequenza, anche solo per reperire informazioni, valutare le caratteristiche di un determinato prodotto oppure comparare i prezzi al dettaglio praticati da retailer diversi. Il settore ha già intercettato questa tendenza e quella della più generale espansione dell’e-commerce; i maggiori produttori di pneumatici, infatti, sfruttano strategie multicanale per integrare al meglio canali di distribuzione fisici e digitali, allo scopo di ampliare ulteriormente la platea di potenziali clienti.

Una nicchia destinata a crescere

Rispetto ad altre categorie merceologiche, l’e-commerce degli pneumatici per auto e moto non ha ancora conquistato quote di mercato tali da poter rivaleggiare direttamente con i canali tradizionali. Per avere un’idea di quali sia il rapporto tra vendite online e offline, basti pensare che nel 2020, in un’intervista rilasciata a tyrepress.com, David Anckaert, vice presidente del settore commerciale di Goodyear Europa, affermava - in riferimento al mercato tedesco - che “circa il 15% dei clienti già acquista online” e che, al contempo, il canale digitale avrebbe fatto registrare il tasso percentuale di crescita più alto (6% medio annuo).

A livello globale, si stima che l’e-commerce di settore abbia raggiunto, nel 2022, un valore superiore a 2 miliardi di dollari (2268 milioni) e che, fino al 2030, sia destinato a crescere del 2,8% annuo, come riporta il sito newstrail.com. È indubbio che la fase più acuta della crisi pandemica, con le relative limitazioni a molte attività commerciali aperte al pubblico, abbia rappresentato un ulteriore fattore di crescita, spingendo molti utenti ad ‘esplorare’ le possibilità offerte dal web.

Un’utenza variegata: consumatori e fornitori

Quando si parla di utenti che acquistano pneumatici online, si fa riferimento a consumatori ‘privati’, che reperiscono in rete una o più gomme di ricambio per la propria auto o moto. In realtà, il canale digitale è molto sfruttato soprattutto per il B2B (Business to Business), ossia la compravendita tra due aziende (e non tra azienda e utente finale); nel caso specifico, si tratta di produttori e fornitori, che adoperano apposite piattaforme.

A testimonianza di quanto il segmento ‘digital’ abbia un ruolo di rilievo, perlomeno nel comparto B2B, Pirelli ha da poco rinnovato la propria piattaforma TyreClub+; come si legge nel comunicato stampa del 27 gennaio scorso, il restyling è stato approntato per fornire ai gommisti “una migliore esperienza digitale”, implementando nuove funzionalità, tra cui “conoscere in tempo reale lo stato della spedizione, gestire facilmente gli ordini, accedere a dati e statistiche”.

Prospettive future

Al netto dell’impatto (negativo) dell’attuale congiuntura economica, il settore degli pneumatici per automotive presenta buone prospettive di crescita sul medio periodo. Molto però dipenderà, fisiologicamente, anche dallo sviluppo di nuove tecnologie, in grado di soddisfare le crescenti esigenze di sostenibilità ambientale; i pneumatici del futuro, infatti, dovranno non solo contribuire a ridurre i consumi dei veicoli pubblici e privati ma dovranno anche essere il risultato di processi produttivi improntati alla riduzione dell’impatto ambientale, attraverso l’utilizzo di materie prime di recupero o di origine vegetale, e una significativa diminuzione dell’impiego di energie e risorse naturali.

